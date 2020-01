Verte-neverte: Profesionálna česť

Už zas týždeň nevyviezli žltý plastový kontajner. Uvedomelí obyvatelia však doňho vytrvalo cpali plasty, pravdepodobne z uvedomelosti - lebo vedľa stál prázdny "komunálny" a tak bola dobrá polovica smetí po zemi.

Dnes kontajner vysypali. Ale len kontajner. Smetisko po zemi ostalo. ...

tak som si dala povel a začala zbierať.

Pristavil sa pri mne chlapík "kontajnerák", čo zháňa po smetiakoch použiteľné veci.

"To som ja nevyhádzal paničko," začal, nuž asi ma pozná, ja som takých už pár sprdla za vyhádzaný kontajner, možno aj jeho. "Ja vám pomóžem."

"Jasné, že nie, veď ja si to ani nemyslím,"chlácholím ho, "to tu nechali tak smetiari."

"To sú dneská smeťári, to já keby som bol smetár, tak vždy pozbjéram. Ked si ludia nevážia ani vlastnú robotu."

Spoločne nahádžeme plasty do kontajneru, on si strčí do vozíka dáky papier a do tašky strúhadlo a plech na pečenie a každý ideme po svojom.

Chlapík si nadáva pod nos: "To teda vypádá, ked panička s laptopom a folksvagenom tu zbírá smeti po smeťároch. To je teda profesionalita!!!

Ale bola by z vás dobrá smeťárka. Pečlivá!!



Tak díky Broňa, až budem hľadať nové miesto, jedno odporúčanie už mám.