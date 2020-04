Čo nechceš, aby robili tebe, nerob ani ty tým druhým

To bol obľúbená hláška mojej babky. Mojej babky, ktorá sa na svoje šťastie dnešných dní nedožila. Prečo na svoje šťastie? Lebo by ju asi porazilo....

Moja babka žila 96 rokov, čulá až moc, do postele definitívne ľahla 3 dni pred smrťou. Mala veľmi rada politikov typu alfa samec, takže by sa jej určite páčil spasiteľ dnešných dní, hrdinský záchranca pred koronavírusom, LenOn, čo vie všetko najlepšie.

Bola by nadšená jeho starosťou o to, aby sa "seniori" nenakazili, takže kvôli tomu bolo treba položiť celú ekonomiku, skrachovať drobných živnostníkov a zavrieť celý národ na 6 týždňov do polepšovne.

Čo by ju nepotešilo, by bol zákaz vychádzania, ale keďže bol len doporučený, tak by ho proste nedodržovala a chodila by tam, kde by mohla. Určite by ju naštval zákaz bohoslužieb, ale myslím, že by našla spôsob ako to rozchodiť, hlavne ak boli v telke.

Z čoho by ju teda asi porazilo?

.



Z toho, čo nazýva naša zatiaľ nepotvrdená vláda ústami svojho predsedu "návrat k normalite" - a totiž že od dnes smú dôchodcovia nakupovať len 2 hodiny denne. Prečo toto je považované za normálne, naozaj neviem. Diskriminácia podľa veku je zakázaná dokonca zákonom a to, že v skutočnosti časť väčšinovej spoločnosti dôchodcov z duše nenávidí, lebo "furt nakupujú", "zavadzajú v MHD" a "volia Fica", nie je dôvod, aby sa tento zákon prekračoval.

Ano, populizmus najhrubšieho zrna je momentálne hlavným zákonom fungovania tejto krajiny - hľadanie skupiny, ktorú možno šikanovať - Romovia, živnostníci, pendleri, repatrianti, "nakazeni" a poriadne po nej dupať a odreagovávať si svoje nepohodlie, to je pesnička, podľa ktorej skáče signifikantná časť voličov....ale....

Ale ten ochrankár môže vyhadzovať z obchodu tvoju babku, tvoju mamu....

Dnes som kúpila navyše kilo soli. Stará pani si dovolila prísť do obchodu o pol jednej. Ochrankár ju vyhodil, podľa práve platnej normy. Väčšinová spoločnosť bola spokojná. "Majú svoje hodiny, nech sem nelezie". Pani sa pokúsila presvedčiť ochrankára, že ona chce "iba sol". "Tak si požičajte od susedy, "znela mimoriadne empatická odpoveď.

Pred Veľkou nocou môj muž, zabudnúc, že je "seniorský čas", šiel kúpiť chren. Ochrankár ho tiež vyhodil, ale nejaká "babka" mu chren kúpila.

Tak som ten "groš" dnes vrátila a kúpila o kilo soli naviac a dala starej panej. Wau, ako sa ľahko človek stane disidentom v tejto polepšovni, čo....možno ma prídu "dať dole", to je teraz in.



Fakt z ľudí už zmizol posledný kúsok ľudskosti? Normálne je, že si niekto, kto je mladý, starý, biely, čierny, kresťan, žid - vyber čo chceš, smie nakúpiť len 2 hodiny denne? Ten ochrankár mohol vyhadzovať tvoju babku, tvoju mamu..........TEBA, lebo aj ty zostarneš.

Na starú pani pokrikovali, že má sedieť doma, lebo dostane koronu.



No ja osobne by som mala radšej koronu, ako by ma mali takto urážať, ponižovať a diskriminovať a ešte mi tvrdiť, že je to pre moje dobro.



Ľudia, buďte ľuďmi a nerobte druhým to, čo nechcete, aby robili oni vám. Aj keď z vás táto koronakríza vyplavila to najhoršie, vydolujte zo seba ešte kúsok ľudskosti, keď už naši pánové nahoře ju nemajú.



Babka by to ocenila. Aj tá vaša.