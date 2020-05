Nie je home office ako homeoffice

Kedysi v historických dobách bola práca z domu vítaný firemný benefit. Jó bejvávalo.................

Počítali sa dni v mesiaci, nadriadení vysvetľovali, prečo to "práve" v deň, keď ti prišli kúrenári nejde, kolegovia závideli "laptopákom", že ušetria dovolenku a iné anachronizmy. Kedysi sa poctivo rozlišoval home office - raz za čas a homeworking - časť práce vykonávaná z domu. Kto mal homeworking, nadriadený kontroloval, či má vyhovujúce pracovné podmienky, ak ich nemal, práca z domu sa ukončovala.



Až prišli koronaopatrenia a zrazu mohol mať homeworking - zvaný ktovie prečo homeofficom - každý.

Zrazu nikoho nezaujímalo, či máš doma písací stôl a kancelársku stoličku, či máš správne osvetlenie a dokonalé internetové pripojenie. Pripravený, nepripravený, ideme!!!



Väčšina naivných úradníkov s umývala naposledy šálku v kancelárii s tým, že to dva týždne predsa vydrží a nič sa neje tak horúce ako sa uvarilo.



Časť nezadaných zamkla podnájom a vrátila sa do svojej detskej izby aj s maminými benefitmi. Toto aranžmá má asi najmenej mínusov - teda okrem už zabudnutej rodičovskej kontroly, či nefrčíš péčko miesto roboty a či si nedáš jahody, teta doniesla.



Zle nedopadli ani tí, čo žijú sami v poriadne zariadených bytoch. Ak sa nájde stôl, stolička a lampa nad, tak sa už nejak prihrbia, či natiahnu a v ideálnom prípade sa dá prepojiť laptop na väčší monitor ešte pred tým, než človek úplne oslepne.



Zadaní bez detí si museli zvyknúť na nového kolegu v kancelárii, ktorý robí niečo iné, vyrušuje nejak inak a po obede neodíde, dokonca s nimi nielen obeduje, ale aj spáva. Mierny vzostup rozvodovosti a rozchodovosti sa dá očakávať.



Zadaní s deťmi vleteli priamo dovolenky s úradnými povinnosťami. V ideálnom prípade dostatku izieb a samostatnosti detí sa to dá, ale neodbytne sa mi vtláča predstava trojizbového bytu, kde homeofficujú dvaja rodičia, homeschoolujú dve deti a reve nudiaci sa školkár a ponorka na dne morskom začne vyzerať ako celkom útulný priestor.



Nevymákli to ani zúfalci z podnájmov, ktorí si mysleli, že 14 dní vydržia v svojej kobke 4x5metrov bez stola a stoličiek a že vlastne úradovať z postele je cool. Vyskúšali už všetky pozície od tureckého sedu po kľačanie pri gauči a ich chrbtica je zrelá na chiropraktika.

Kým úradníci homeofficovali, možno práve firmy napadá, že ideálny spôsob ako ušetriť v začínajúcej kríze, bude prenajímať menej kancelárskych priestorov a nech si ľudkovia ten benefit užívajú.



Nie, no, nein, net....pracovná výkonnosť je v kýbli, prokrastinácia na postupe, rozvod na krku a pribratých 10 kíl.

Ja chcem ísť do roboty!!





P.s. ja milujem home office. Len bez tých štyroch kolegov, čo mi tu spomaľujú internet, búchajú dverami a pýtajú 3x denne jedlo.

