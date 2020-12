Chcem sa dať zaočkovať proti koronavirusu (agitka)

Keď som robila v nemocnici, každý rok v čase chrípkovej epidémie ma brali čerti. Vždy, keď mi prišla kompletná pracovná smena kašlajúca a sopliaca, mala som chuť ich všetkých poslať domov, nech to vyležia.

Vždy som hlásala, že Pánboh nám dal virózu, aby sme si na pár dní ľahli a neokašlávali ostatných. Lenže samozrejme som nikdy nikoho domov poslať nemohla....a smena, ktorá ju striedala väčšinou kašlala a soplila rovnako.

Dobrovolne nás očkovali proti chrípke, ja som sa nikdy neočkovala, pretože som si hovorila, že ja aj tak chrípku nikdy nemám a sú potrebnejší, ktorým som posunula svoju vakcínu.

Lenže vtedy, ak som sa nezaočkovala, tak som maximálne nebola zaočkovaná. Každému to bolo jedno.



Teraz by som si vakcínu proti korone aj kúpila, keby to bolo potrebné. A dala sa zaočkovať včera, keby to bolo možné.

Je to totiž jediná možnosť ako ukončiť tento otrasný rok plný stresu. Všetci sme už unavení večnými príkazmi, zákazmi, obmedzeniami, lockdownami. Sme "down" psychicky i finančne, sme "lock" vo vlastnom byte, ktorý sa z útočiska stal väzením, ale sme zavretí aj v kruhu frustrácie a hnevu - či na "antirúškarov, čo roznášajú kovid" alebo na "vládu, čo nás obmedzuje" alebo na "vymyslenú chorobu", každý ventiluje svoje negatívne pocity proti niekomu/niečomu inému........ale každý ich má.

Možno existuje menšina, ktorej tento stav vyhovuje, nikto im neumrel, neprišli o peniaze, nepotrebujú sociálny kontakt, stačia im ich štyri steny a monitor, ale to je naozaj menšina, ktorá vlastne nebude mať problém ostať zavretá, keď ostatní budú robiť niečo iné.



Jediná cesta, ako sa z tohto vyvlečieme, je dať sa zaočkovať. Musí nás byť aspoň 65%, tí ostatní sa zvezú - a konečne sa vrátia decká do škôl, hostia do krčiem, turisti cez hranice a rúšky do smetí, tam, kam patria. Môžeme robiť pre to aj niečo iné - škrípať zubami, nadávať všetkým okolo, chodiť na protesty či držať protestné obžerstvo, ale chyba lávky, tým nič nezmeníme.

Takže ak chceme stejk v reštaurácii, futbal na tribúne, Uprising na Zlatých a dovolenku v Eilate, môžem preto urobiť niečo aktívne a účelne.



Dať sa zaočkovať proti kovidu.

P.s. Nebola som ochotná ako zdravotník spolupracovať na plošnom vytieraní nosov, ale ak bude treba pomôcť pri očkovaní, hlásim sa ako dobrovolník - mám z minulého blbého roka dosť starej dovolenky.